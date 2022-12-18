Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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