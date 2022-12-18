Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
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