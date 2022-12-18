Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki izinsiz gösteri için işlem başlatıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan ve görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan kişinin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığını duyurdu.
Kadıköy'de izinsiz yapılan gösteride, bir kişi güvenlik görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
O esnada ortaya çıkan görüntülerle ilgili İstanbul Valiliği inceleme başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, yapılmak istenen izinsiz gösteri ile ilgili daha önceden yasaklama kararının alındığı hatırlatıldı.
Kaymakamlıkça alınan kararın toplanan gruba iletildiği,gösterinin sona erdirilmesi istenildiği ancak karara uyulmadığı için güvenlik güçlerince müdahalede bulunulduğu da kaydedildi.
İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı.
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