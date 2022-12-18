Kadıköy'de izinsiz yapılan gösteride, bir kişi güvenlik görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

O esnada ortaya çıkan görüntülerle ilgili İstanbul Valiliği inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yapılmak istenen izinsiz gösteri ile ilgili daha önceden yasaklama kararının alındığı hatırlatıldı.

Kaymakamlıkça alınan kararın toplanan gruba iletildiği,gösterinin sona erdirilmesi istenildiği ancak karara uyulmadığı için güvenlik güçlerince müdahalede bulunulduğu da kaydedildi.

İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı.