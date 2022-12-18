Yeni Mahallesi'nde yedi katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Ali Kırang'ın öldüğü belirlendi.

Kırang'ın evde tek başına yaşadığı öğrenildi.

Kırang'ın cesedi, incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.