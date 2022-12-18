Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahallesi'nde yedi katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Ali Kırang'ın öldüğü belirlendi.
Kırang'ın evde tek başına yaşadığı öğrenildi.
Kırang'ın cesedi, incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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