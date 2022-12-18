İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda terör örgütünün gençlik yapılanması DEV-GENÇ içinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ve örgütün sözde Armutlu alan yapılanmasından 4 kişi tespit edildi.

İletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu 13 zanlının örgüt etkinliklerine sürekli katıldıkları, örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri ve yazılama yaptıkları belirlendi.

İstanbul'da 12 ilçedeki 19 adreste ve Ankara'daki bir adreste 16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu, aranan şüphelilerin arasında olmayan bir kişinin ikametinde 2 kurusıkı silah, sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen 30 gram narkotik madde, bir hassas terazi, bir muşta ve bir ses fişeği ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, yarın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.