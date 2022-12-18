Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretim görevlisine soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olan Uğur Kutay'ın senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 Aralık Cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
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