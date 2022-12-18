Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana gelen olayda, çevre yolunda seyir halinde Hikmet Yazıcı idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahir S. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada sürüler ve 12 yaşındaki Abdülkerim Sevvas, Sabah Semman ile 10 yaşındaki Hamza Sevvas yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kadıköy'deki izinsiz gösteri için işlem başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz