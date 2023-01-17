Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Esma Deveci yönetimindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda Batuhan Can idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Esma Deveci ile Batuhan Can ve yanındaki Uğur Genç yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uğur Genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay Ambulans Trafik Kazası
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