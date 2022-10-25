Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 07:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tırla motosiklet çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı tır ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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