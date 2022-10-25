Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 02:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da freni patlayan tır 3 araca çarptı
[Fotograf: DHA]
Ankara'da freni patlayan kömür yüklü tır, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Araçlar hasar gördü, tırda bulunan kömür çuvalları yola savruldu.
Saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde kaza meydana geldi.
M.Ş. yönetimindeki kömür yüklü tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmadı. Etrafa savrulan kömürler başka bir tıra yüklendi.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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