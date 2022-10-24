Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adana’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde H.İ'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü H.İ yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafında hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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