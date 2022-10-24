Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da evde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
Isparta’da evde çıkan yangınında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Isparta’da Elif Mercan'a ait 2 katlı evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen Elif Mercan, Melike Nur Mercan ve Veli Mercan olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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