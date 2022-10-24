Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Tokat'ta, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahlı gasp" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.'nün Tokat'ta olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Tokat
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