Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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