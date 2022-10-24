Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Taşyayla ve Çamlık köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Bucak Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı, 45 orman işçisi ve belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangının ilk belirlemelere göre bir tarladan ormanlık alana sıçradığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Burdur Orman Yangını
Son Haberler
- 21:45
- 21:40
- 21:46
- 21:38
- 21:37
Sıradaki Haber
Sinop'ta sezonun son kruvaziyeri uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz