Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan bir tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emniyet ekipleri, bir tankerde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uygunluma noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli Sigara
Son Haberler
- 20:14
- 20:12
- 20:04
- 19:42
- 19:33
Sıradaki Haber
Erzurum'a yeni güneş enerjisi santrali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz