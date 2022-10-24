Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerini taşıyan Mehmet U'nun kullandığı servis minibüsü, Badınca Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritte bulunan üzüm bağına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alaşehir'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan yaralı öğrencileri ziyaret etti.