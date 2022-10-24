EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince 16-23 Ekim'de internet ortamında işlenen suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, ödeme sistemleri operasyonunda 152, yasa dışı bahis operasyonunda 47, çocuk istismarı operasyonunda 9 ve bilişim sistemleri operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve terör örgütlerinin propagandasını yapan provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1380 hesap yöneticisi kişi tespit edildi, 15'i gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda, 291 bin 530 lira para ve mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan toplam 224 şüpheliden 37'si tutuklandı.