Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Kırşehir'de, bahçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde Alpaslan Özkan, ceviz toplamak için Karahasanlı köyü yolundaki bahçesinde bulunan ağaca çıktı.
Elindeki metal çubukla ceviz silkeleyen Özkan, çubuğun bahçenin yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağaçta asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özkan'ı bulunduğu yerden indirdi.
Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: İş Kazaları Kırşehir
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