Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de art arda iki tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kavak beldesinden Nevşehir istikametine giden Ethem Sonkaya yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki plakalı patates yüklü tıra ardından da İ.I. yönetimindeki başka bir tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sonkaya ile beraberindeki Y.M., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sonkaya, hastanede yaşamını yitirirken Y.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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