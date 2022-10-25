Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 04:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Ferdi Paçin’in kullandığı otomobil Piyadeler Mezarlığı mevkiinde yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Paçin’in eşi N.P., çocukları A.P. ve A.P. , Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada 3 domuz telef oldu.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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