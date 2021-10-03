Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silah kaçakçılarına operasyon
Hatay'ın Altınözü ilçesinde silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine ilçede bir traktörü durdurdu.
Ekipler aramada, traktörün gösterge panelinin içine gizlenmiş 8 tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile susturucu ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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