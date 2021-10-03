Örnekköy Mahallesi'nde çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. tartışmaya başladı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ile Şahin K. ise darp nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet K. kurtarılamadı.

Genç kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.