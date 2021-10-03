Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçe genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 akü, 2 motosiklet ve 2 motosiklete ait parçalar ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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