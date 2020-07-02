Beyköy mevkiindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.