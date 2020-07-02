Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beyköy mevkiindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: hatay arsuz orman yangınıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 16:27
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