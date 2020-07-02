İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binanın üçüncü katında kaçak muayenehane açıldığı ve kadın doğum alanında cerrahi müdahale de yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu şüpheliler S.K. ile eşi S.T.'yi gözaltına aldı.

Muayenehanede yapılan aramada bir ultrason cihazı, çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzeme bulundu.