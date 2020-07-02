Haber Giriş: Kaynak: AA
Van Gölü'nde kaybolduğu ihbar edilen tekne bulunamadı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, havadan ve gölden çalışma yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve ROW cihazlarıyla su altını tarıyor.
Etiketler: van gölü kayıp tekne jak timleri AFAD UMKESon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 16:27
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