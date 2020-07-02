Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, havadan ve gölden çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve ROW cihazlarıyla su altını tarıyor.