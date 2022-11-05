Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da mumlukların içinden tarihi eserler çıktı
[Fotograf: DHA]
Hatay'da polis ekiplerince, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi.
Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
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