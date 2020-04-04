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Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi. Yaptığı anonsta, COVID-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
Etiketler: koronavirüs havadan ilaçlamaSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 18:13
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