"Evde kal Pamukkale" yazılı pankartın asıldığı pikapın kasasında sokakları dolaşan orkestraya, mahalle sakinleri de balkonlarından eşlik ediyor.

Organizasyonu düzenleyenlerden Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, ülke genelinde başlatılan "Evde kal" kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

"Vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz"

Vatandaşların büyük bölümünün çağrıya uyduğunu anlatan Kar, "Evde sıkılan ve dışarı çıkamayan yaşlılarımız için organizasyon yapmaya karar verdik. Zümrüt ve Gökpınar mahallelerinin muhtarları ile bir araya geldik ve bir pikap kiraladık. Sonra afiş yaptırdık ve araca astık. Sonra müzisyenleri bulup onlara projemizi anlattık. Tamamen gönüllük esaslı bir çalışma ortaya çıktı. Pikapla her gün 12'den akşam 6'ya kadar sokak sokak geziyoruz. Vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Zümrüt Mahallesi Muhtarı Recep Aksoy da uygulamayı önlemler sona erene kadar devam ettireceklerini anlattı.

"Dışarı çıktığımda gördüğüm manzara çok güzeldi"

Mahallede bakkal dükkanı işleten Semih Çokal ise "İş yerimde beklerken bir davul sesi duydum. Düğün mü var diyerek dışarı çıktığımda gördüğüm manzara çok güzeldi. Biz bu zor günümüzde kapımıza kadar gelerek eğlendiren insanları görmek güzel" diye konuştu.

Müzisyenlerden Hakan Eğitmenoğlu, organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız çok duygusallar. Bizi görünce ağlayanları da gördüm, balkonda oynayanları da" şeklinde konuştu.

75 yaşındaki Perihan Bülüç ise evden dışarı çıkmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sözünü tutup evden dışarı çıkmıyoruz. Düğünler de yok artık. Çok özlemiştik" ifadelerini kullandı.