Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından lise öğrencilerinin evlerinde gitarlarıyla "Çayır çimen geze geze" türküsünün sözlerini "evde kal" temasına uyarlayarak seslendirdiği videoyu paylaştı.

Sevgili gençler #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım. pic.twitter.com/hRHqQZ14ti — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 4, 2020

Bakan Selçuk, bu paylaşımına, "Sevgili gençler, evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. 'Hayat Eve Sığar' hep birlikte 'evde söyleyelim' şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" notunu düştü.

Lise öğrencilerinin seslendirdikleri şarkıda, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz" sözleri yer alıyor.