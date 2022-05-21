Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iki noktada orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesi ile Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi ve Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.
Yangın çıkan noktalara, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.
Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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