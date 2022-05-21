Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi ve Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.

Yangın çıkan noktalara, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.