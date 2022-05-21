Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ay önce, "nitelikli yağma", "rüşvet", "parada sahtecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 2'si infaz koruma memuru 17 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Örgüt elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir şüpheli de aranıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, ve bir miktar para para ele geçirildi.

Şüphelilerden 14'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.