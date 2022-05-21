Olası İstanbul depremi için tatbikat yapıldı. Senaryo hazırlandı, merkez üssü Adalar olan 7,5 şiddetinde deprem olduğu varsayıldı.

Tatbikata 24 ilden yaklaşık 300 araçla 5 bin personel görev aldı.

18 farklı noktada gerçekleştirilen AFAD koordinasyonundaki tatbikata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Tatbikatta kullanılan yeniliklere değindi.

Bakan Soylu, İstanbul'da toplanma alanlarının 2,5 katına çıkarıldığını ifade etti.

Tatbikatta 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezleri için 3 alan hazır hale getirildi. Hava, kara ve deniz unsurlarının koordinasyonu sağlandı.

AFAD Acil Mobil uygulaması da tatbikat boyunca aktif olarak kullanıldı.

Senaryo kapsamında, depremden etkilenenler, güvenli toplanma yerlerine götürüldü. Tahliye ve sağlık hizmetleri sağlandı.