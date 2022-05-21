İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde 1735 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 316 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 9 tabanca ile 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 9 şarjör, 92 mermi, 9 kesici aletin yanı sıra 468 gram esrar ve 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 5 bin 690 araç kontrol edildi. 2 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobile el konuldu, 37 sürücüye 88 bin 797 lira ceza uygulandı.

Toplam 207 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine işlem yapıldı.

Üzerinde 3 sahte polis muhabiri kartı bulunduran 1 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 11 kişiye de 3 bin 47 lira idari ceza kesildi.