Hatay'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, rüzgarın çıkması ile hortuma dönüştü.
Çevlik Limanı çevresinde çıkan hortum, amatör kameralarca kaydedildi.
Hortum, karaya ulaşmadan, kısa süre sonra etkisini yitirdi.
Kaynak: TRT Haber
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hortum meydana geldi. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Hatay'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, rüzgarın çıkması ile hortuma dönüştü.
Çevlik Limanı çevresinde çıkan hortum, amatör kameralarca kaydedildi.
Hortum, karaya ulaşmadan, kısa süre sonra etkisini yitirdi.
Kaynak: TRT Haber