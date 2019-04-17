Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Mersin ve Adana'da bulunan öğrenci veya işsizleri ikna ederek belirli bir ücret karşılığında banka hesabı açtırdıkları ve hesap bilgilerini KKTC'de bulunan bahis organizasyonunu yürüten çete elebaşılarına ilettiklerini tespit etti.

Çete elebaşılarının da bu hesapları komisyon karşılığında 100'ü aşkın yasa dışı bahis sitesine kullandırttıkları belirlendi.

Çete elebaşılarının bu işlemler sırasında "Harry Potter" gibi çeşitli kod adlar kullandığı öğrenildi.

15 şüpheli gözaltına alındı

Tespitlerin ardından Mersin merkezli Adana, Osmaniye ve Sivas'ta 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu arada, operasyon kapsamında 10 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Kaynak: AA