Dün etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü.

Heyelan oluşması sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yol, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacak.