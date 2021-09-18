Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da heyelan: Yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları sürüyor.
Dün etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü.
Heyelan oluşması sonucu yol ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yol, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacak.
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