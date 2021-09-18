Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Eylül Perşembe günü saat 06.05'te merkez üssü Honaz olan 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 1,3 ila 3,7 büyüklüğünde 20 deprem meydana geldi.

Çal ve Pamukkale ilçelerinde de çok hafif ve hafif şiddetli depremler olurken, Çal ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde çatlaklar nedeniyle hasar oluşan bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

AFAD ekipleri, boşaltılan iki katlı kerpiç evde yaşayanlar için çadır kurdu.