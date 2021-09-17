Lapseki ilçesine seyir halinde olan Ömer T. yönetimindeki konteyner taşıyan kamyona monteli vinç, saat 18.00 sıralarında Şekerkaya mevkiinde altından geçtiği plaka tanıma sistemi takıldı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, plaka tanıma sistemi zarar gördü. Kamyon ise vincin plaka tanıma sistemine takılmasıyla ön kısmı havaya kalktı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde kamyona monteli vincin takıldığı plaka tanımlama sisteminden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Polis, Çanakkale'den Lapseki'ye ve Lapseki'den Çanakkale'ye yolu tek yönlü olarak veriyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yol çift yönlü olarak tekrar trafiğe açılacak.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.