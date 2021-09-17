Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 22:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 20 dakika süren sağanak yolları göle çevirdi
[Fotoğraf: DHA]
Van'da şiddetli yağış meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden sağanak, yolları göle çevirirken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Van'da akşam saatlerinde 20 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu bazı rögarlar tıkanınca caddelerde su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, esnaflar ise iş yerinin önündeki su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.
Yağmura trafikte yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
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