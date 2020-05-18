Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tesiste söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tesiste patlamalar meydana geldi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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