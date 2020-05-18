Razaman Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak? Ramazan Bayramı sokağa çıkma kısıtlaması...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına da değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.” dedi.