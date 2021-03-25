Hatay'da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: DHA]

Dörtyol ilçesinde balıkçı barınağındaki 7 tekne su aldı, 3 tekne de zarar gördü. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de barınağa giderek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Gemi karaya oturdu

Payas İlçesinde de fırtına nedeniyle 'Aqua Hercules' adlı Ro-Ro gemisi, sahile sürüklendi.

2012'den beri haciz nedeniyle İskenderun Körfezi'nde demirli olan 33 bin grostonluk 193 metre boyundaki gemi, Payas sahilinde karaya oturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Gemide mürettebatın bulunmadığı, yakıtının olmadığı, makinelerinin ve jeneratörünün de çalışmadığı öğrenildi. Gemi, tehlike yaratmaması için hava şartları iyileştiğinde çekicilerle tekrar İskenderun Körfezi açıklarındaki park alanına çekilecek.

Hatay Payas'ta fırtına nedeniyle açıkta bekleyen bir gemi sürüklenip karaya oturdu. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Levent Nacar aktardı. pic.twitter.com/mefTqgg3ck — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2021

Erzin ilçesinde de fırtına, ağaçların devrilmesine sebep oldu.