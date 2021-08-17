Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da firari hükümlü yakalandı: 32 yıl 9 ay cezası bulunuyordu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 16 suçtan hakkında 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, N.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Hatay
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