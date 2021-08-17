İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 16 suçtan hakkında 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, N.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.