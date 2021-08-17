Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da boğa saldırısı can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Orhan Öztürk, bahçesinde bulunan boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Orhan Öztürk, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bahçede bağlı bulunan boğanın ipinin boşaldığını fark edince telefonla aradığı oğlu Mehmet Öztürk'ten yardım istedi.
Eve gelen Öztürk, babasını evin bahçesinde hareketsiz yatar halde buldu.
Aldığı darbelerle hayatını kaybettiği belirlendi
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Öztürk'ün boğanın saldırısı sonucu aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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