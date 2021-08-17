Batı Karadeniz'i vuran sel Bartın'ı da etkiledi.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü, selden en çok etkilenen yerlerden biriydi.

1 kişi hayatını kaybetti, yollar çöktü, pek çok ev ve iş yeri zarar gördü.

Yol çöktü, dere yatağı genişledi

Zafer köyündeki bir alabalık tesisi de dere yatağının kenarında bulunuyordu. Yükselen sular bir anda tesiste hızla yayıldı. 10 bin alabalık sele kapıldı.

Çalışanlarsa adeta ölümle burun buruna geldi. Çalışanların hayatını sel sırasında çöken yol kurtardı.

Çöken yol sayesinde dere yatağı genişledi, alabalık tesisindeki su tahliye oldu.