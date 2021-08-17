Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sel felaketinde çöken yol hayat kurtardı
Bartın'da sel felaketinde dere kenarındaki alabalık üretim tesisini su bastı. Tesiste çalışanlar dere yatağının hemen kıyısındaki yolun çökmesiyle sele kapılmaktan son anda kurtuldu.
Batı Karadeniz'i vuran sel Bartın'ı da etkiledi.
Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü, selden en çok etkilenen yerlerden biriydi.
1 kişi hayatını kaybetti, yollar çöktü, pek çok ev ve iş yeri zarar gördü.
Yol çöktü, dere yatağı genişledi
Zafer köyündeki bir alabalık tesisi de dere yatağının kenarında bulunuyordu. Yükselen sular bir anda tesiste hızla yayıldı. 10 bin alabalık sele kapıldı.
Çalışanlarsa adeta ölümle burun buruna geldi. Çalışanların hayatını sel sırasında çöken yol kurtardı.
Çöken yol sayesinde dere yatağı genişledi, alabalık tesisindeki su tahliye oldu.
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