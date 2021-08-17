İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-15 Operasyonu kapsamında da Ağrı'nın Diyadin ilçesi Heybeliyurt köyü kırsalında yürütülen operasyonda bir terörist silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Gara darbesi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gara'da 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaparak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, her bir taşın altına bakan komandoların Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyonlarda, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.