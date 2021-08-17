Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asansör boşluğunda bulunan Zümra'dan kötü haber geldi
İstanbul'da evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra'dan acı haber geldi. Asansör boşluğunda baygın bulunan Zümra Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
2,5 yaşındaki Zümra Nur, Beylikdüzü'nde annesiyle gittiği parktan döndü. Dakikalar sonra evinin önünden kayboldu.
Kayıp haberi kısa sürede yayıldı, polis çağrıldı.
Ailesi, yakınları ve komşuları, Zümra Nur'u aramaya başladı. Tüm aramalara rağmen küçük kızdan bir ize rastlanmadı.
Asansör boşluğunda baygın halde bulundu
Sonunda Zümra Nur'a ait terlik bulundu. Terliğin olduğu bodrum katta aramalar yoğunlaştırıldı. Ve küçük kız, baygın halde asansör boşluğunda bulundu.
Ağır yaralanan küçük Zümra Nur hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zümra Nur'un cansız bedene otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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