Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte makas atan motosiklet otomobile çarpıp takla attı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı.
Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşanan kaza bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Bursa Trafik Cep Telefonu
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